المخرج العالمي «Neil Burger» يزور مدينة الإنتاج الإعلامي

انتهى المخرج العالمي Neil Burger من تصوير أحدث أفلامه السينمائية بالتعاون مع شركة الإنتاج الأمريكية Miramax، والذي تم تصوير جزء كبير منه في العديد من المناطق والمعالم السياحية بالقاهرة والجيزة، ومنها منطقة الأهرامات وخان الخليلي ومنطقة الزمالك وشوارع وسط البلد ومطار القاهرة، وأحد فنادق القاهرة الكبرى خلال الفترة من 15 وحتى 23 من شهر يوليو الجاري.

وتم ذلك بالتنسيق مع مدينة الإنتاج الاعلامي التي تتولى هذه المهمة مع كافة الأعمال السينمائية الأجنبية، وبهذه المناسبة قام فريق عمل شركة الإنتاج الأمريكية Miramax بجولة تفقدية بالمدينة، للتعرف على إمكاناتها الفنية والتكنولوجية، وأهم أماكن التصوير بها، وزار خلالها مناطق التصوير المفتوحة وشاهد التنوع الكبير في الطُرز المختلفة للتصوير بها.

Neil Burger يزور مركز ترميم التراث السينمائي

كما زار الوفد فندق المدينة، واستديو الدولبي أتموس الذي يعد الأحدث من نوعه في العالم، في تقنيات تسجيل الصوت، وزار أيضاً مركز ترميم التراث السينمائي، وهو الأحدث في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتم من خلاله ترميم وتجديد الأفلام الوثائقية القديمة والحفاظ عليها من التلف باستخدام أحدث التقنيات المطبقة في هذا المجال على مستوي العالم.

وفي نهاية الزيارة أبدي الوفد إعجابه بما شاهده من إمكانيات فنية وتكنولوجية وأستوديوهات مجهزة بوسائل التصوير الحديثة، وكذلك مناطق تصوير مفتوحة تضع المدينة على خريطة تصوير الأفلام السينمائية العالمية.

تفاصيل تصوير أحدث فيلم لـNeil Burger في مصر

الجدير بالذكر، أن الفيلم الأمريكي تم تنفيذه في مصر، بالتعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة أفلام مصر العالمية، لصالح شركة الإنتاج Miramax وقامت المدينة من خلال مركز خدمات التصوير الأجنبي بها بتقديم كافة التسهيلات واستخراج التصاريح اللازمة لتصوير الفيلم وتقديم الخدمات الإنتاجية، وذلك في ضوء الصلاحيات الممنوحة لمدينة الإنتاج الإعلامي باستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، وأشرف المركز في الآونة الأخيرة على تصوير أكثر من 16 عملاً أجنبياً تمثل عددًا من أشهر السينمات العالمية ومنها الأمريكية والألمانية والسويسرية والنرويجية والكولومبية، كما يعد المركز الجهة الرسمية التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية في مصر.