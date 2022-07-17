مدينة الإنتاج الإعلامي تجهز استوديو يعمل بالموبايل فقط (صور)

تستعد مدينة الإنتاج الإعلامي، لإعداد وتجهيز ستديو جديد mojo studio، ويعد الثاني داخل المدينة والشرق الأوسط، الذي يعمل تقنيا فقط بالموبايل.

وأكدت المدينة، في بيان لها، أنه يجري الاعتماد على مراحل إنتاج المحتوى من خلال الموبايل فقط، من بداية صناعة المحتوى حتى إطلاقه على منصات التواصل الاجتماعي، يأتي إعداد وتجهيز الاستوديو، بالتعاون مع عمر عبدالناصر المسؤول عن الإعداد التقني للمشروع.

استعداد المدينة الكامل لتقديم كل التسهيلات

وكان رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي عبد الفتاح الجبالي، أكد منذ فترة، خلال لقاءه مع الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي، استعداد المدينة الكامل لتقديم كل التسهيلات والإمكانات للأشقاء العرب.

تنظيم دورات تدريبية للكوادر الإعلامية العربية في مجالات الإنتاج والإخراج

كما تناول اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة ومدينة الإنتاج في العديد من المجالات الثقافية والإعلامية، والتعاون في مجال تنظيم دورات تدريبية للكوادر الإعلامية العربية في مجالات الإنتاج والإخراج، وإعداد البرامج الحوارية والمونتاج وهندسة الاستديوهات، وذلك من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة، وإتاحة الفرصة للإستفادة من إمكانيات المدينة التكنولوجية وخبراتها البشرية في إعداد وتدريب الكوادر الإعلامية العربية.