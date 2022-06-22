رئيس الإنتاج الإعلامي: الدولة تسعى لحل مشاكل التصوير الأجنبي في مصر

أكد عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، أن الدولة حريصة كل الحرص على تقديم كل التسهيلات والإمكانات لجذب شركات الإنتاج السينمائية العالمية لتصوير أعمالها في مصر، والتغلب على المعوقات التي قد تواجه تصوير هذه الأعمال، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في مساندة ومساعدة هذا النشاط وإزالة كل المعوقات الإدارية والبيروقراطية لتشجيع الشركات على العمل في مصر، وذلك خلال لقاء مع المخرج المصري العالمي محمد دياب.

وجرى إطلاع المخرج محمد دياب، على إمكانات مدينة الإنتاج الإعلامي التكنولوجية والبشرية كإحدى المؤسسات الإعلامية والثقافية الكبرى التي تمثل جزءاً من القوة الناعمة لمصر، بما تضمه من استديوهات وإمكانات علمية، وقدرات بشرية على أعلى مستوى، ومناطق تصوير مفتوحة تتميز بالتنوع والثراء التي تتناسب مع كل أنواع التصوير.

وأضاف عبدالفتاح الجبالي أن كل الأجهزة المعنية بالدولة تضع أيديها على كل المشاكل التي تتعلق بالتصوير الأجنبي لوضع رؤية كاملة له، وإيجاد الحلول لكل المعوقات التي قد تواجه اللجنة التي جرى تشكيلها من هذا المنطلق، فقد أوكلت الدولة إلى لجنة التصوير الأجنبي والمشكلة برئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية الوزارات المعنية كل أمور التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الأعمال وفقاً لقوانين الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال نظام الشباك الواحد، الذي يسهم في القضاء على معوقات التصوير التي كانت تواجه شركات الإنتاج الأجنبية في الماضي.

وأضاف أن وجود المدينة داخل المنطقة الحرة الإعلامية، يسهم في التمتع بكل المزايا التي يقدمها هذا النظام، من إعفاءات جمركية وتسهيلات إدارية.

موقع إلكتروني للتسهيل على شركات الإنتاج العالمية

وأشار إلى أنه جار حالياً إنشاء موقع إلكتروني عالمي، لنشر كل المعلومات اللازمة عن تصوير الأفلام السنيمائية في مصر، ويضم العديد من أماكن التصوير المتاحة، وكذلك الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة سواء من الناحية الإدارية أو الجمركية، وكل الأمور المتعلقة بالتصوير الأجنبي في مصر، ليكون بمثابة دليل شامل لكل مخرجي ومنتجي السنيما العالمية والمهتمين بصناعة السنيما بشكل عام.

محمد دياب: لدى مشروعات سينمائية عن مصر

ومن جانبه أعرب المخرج محمد دياب، عن سعادته بهذه الزيارة للمدينة، ولقائه المسؤولين بها، للتعرف عن قرب على أهم التسهيلات والخدمات التي تقدمها والجهود المبذولة لعودة تصوير الأفلام العالمية في مصر، التي تأخدها المدينة على عاتقها، مشيرًا إلى أن لديه عدد من المشروعات السنيمائية عن مصر سوف تحقق دعاية كبرى وتنقل الصورة الحقيقية على طبيعتها، وبكل الشفافية لصناع السنيما في الغرب.

وأضاف أن مصر تتمتع بكل مقومات النجاح لإنتاج أفلام عالمية، خاصة بما تملكه من مناظر طبيعية ومواقع تصوير متنوعة وأماكن صحراوية لا تتوفر في العديد من الدول وتناسب كل أنواع التصوير.

وأجرى «دياب» جولة بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة للتعرف عن قرب على التطور الكبير الذي شهدته مؤخراً البنية التحية بها والتنوع الكبير في مشاهدها وإمكانات التصوير العالية.