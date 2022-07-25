تفاصيل حريق مبنى كلية طب أسنان بجامعة الأزهر: كردون أمني وعمليات تبريد (صور)

تنشر «الوطن» صورًا من حريق المبنى الجديد لكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع مدينة نصر، بعد أن نشب منذ قليل داخل الجامعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على حريق محدود نشب في مبنى كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.

تفاصيل حريق جامعة الأزهر.. قفازات الطلاب السبب

وقال مصدر أمني إنَّ الحريق اندلع في قفازات الطلبة المستخدمة، ولذلك تصاعدت الأدخنة حتى السماء بسبب احتراقها لكونها تحتوي علي مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.

وأوضح المصدر لـ «الوطن»، الحريق لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، أو أي خسائر مادية في المبني.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في جامعة الأزهر، وأمر اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ10 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في مخلفات خاصة بطلبة كلية طب الأسنان داخل مبني الكلية.

فرض كردون أمني حول المبنى

وتمكنت القوات من فرض كردون أمني حول المبني تحسبًا لامتداد النيران للمباني المجاورة، وتمكّنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتمّ إجراء عمليات التبريد خشيه تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.