عاجل.. أول تعليق من أحمد شاكر بعد حريق شقته: «كنا في رعب»

أعلن الفنان أحمد شاكر عن نجاته وأسرته من حريق التهم العمارة التي يسكن في أحد شققها السكنية، حسبما أكد على حسابه الرسمي «فيس بوك».

وقال أحمد شاكر في تصريح لـ «الوطن»، الحريق كان في الدور العلوي، ولا توجد أي إصابات، والشرطة استطاعت أن تسيطر على الحريق في أقل من نصف ساعة.

ونصح أحمد شاكر الجمهور بأن يتوخي الحذر من تشغيل التكييفات لفترات طويلة، خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ووجه الشكر لكل من سانده في ذلك الوقت الحرج .

أحمد شاكر يعلن عن حريق تعرض له

وكتب أحمد شاكر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين على لطفه وستره وفضله، عدت مرة أخرى أنا وأسرتي للعمارة التي أسكن بها بعد هذا الحريق المروع ومعاناة النزول سريعا في هذا الرعب والبيات خارج المنزل ليومين».

أحمد شاكر يشكر من سانده

وأضاف: «قدر ولطف (وكان فضل الله عليك عظيما)، كل الشكر لرجال المطافي ورجال الأمن على سرعة المبادرة».