مصدر أمني: «قفازات الطلبة» وراء حريق طب الأسنان بجامعة الأزهر

قال مصدر أمني، إنّ الحريق الذي شهده مبني كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، قبل قليل، شبّ في قفازات الطلبة ولذلك تصاعدت الأدخنة بكثافة بسبب احتراقها لكونها تحتوي على مواد بلاستيكية قابله للاشتعال.

وأضاف المصدر بأن تلك المخلفات كانت موجودة بمدخل مبني كلية طب الأسنان وهي عبارة عن مساحة 40 مترًا مخصصة للمخلفات الطبية وبينها قفازات الطلبة وبعض الأدوات التي يستخدمونها في دراستهم العملية، موضحًا أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، أو أي خسائر مادية بمبني كلية طب الأسنان.

إخطار من شرطة النجدة بنشوب حريق في جامعة الأزهر

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في جامعة الأزهر، وعلى الفور وجّه اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة إلى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في مخلفات خاصة بطلبة كلية طب الأسنان داخل مبني الكلية.

الحماية المدنية تسيطر على النيران

وعلي الفور فرضت القوات كردونًا أمنيًا حول المبني تحسبا لامتداد النيران للمباني المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وإجراء عمليات التبريد خشيه تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.