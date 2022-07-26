«قصة شعر» أشعلت أزمة بين محمد خان وأحمد زكي في «الحريف»

«كيمياء فنية» جمعت الراحلين محمد خان وأحمد زكي، وقدّما بموهبتهما في الإخراج والتمثيل أعمال مميزة، حظيت بنجاح جماهيري ضخم، رغم الخلافات التي نشبت بينهما بين الحين والآخر، بسبب عصبيتهما وحبّهما للفن.

العصبية وخلافات محمد خان وأحمد زكي

قبل وفاته، ظهر المخرج محمد خان، في برنامج تلفزيوني، وتحدّث عن علاقته بـ«النمر الأسود»، وعن الأعمال التي جمعتهما سويا: «أحمد زكي، فيه علاقة حب متبادلة بينّا، وأي فيلم أول اختيار ليّا بيكون هو».

سبب استبدال أحمد زكي بـ عادل إمام في «الحريف»

وكشف خان عن واقعة استبداله أحمد زكي، بالزعيم عادل إمام في فيلم «الحريف»: «أحمد زكي كان أصغر سنًا، واخترته لبطولة الفيلم، لكن كنت عاوز أخشّنه شوية ويبقى عنده شنب وشعره منكوش كده، وأنا شغال في مونتاج فيلم تاني، لاقيته داخل عليا وهو حالق شعر على درجة واحدة وكأنه بيتحداني.. وفورًا غيرته».

وأضاف محمد خان، «الفيلم ده كان من إنتاجي أنا وعاطف الطيب وبشير الديك، وقلت لهم أحمد زكي كده مينفعش، وفعلًا تم استبداله بالفنان عادل إمام، روحت تاني يوم لأحمد زكي في شقته في مصر الجديدة، وصبّحت عليه، وقلت له: إحنا غيرناك، رد عليّا وقالي: كويس مفيش أي مشكلة، وسابني ودخل الحمام».

وكشف المخرج الراحل عن رد فعل أحمد زكي، بعد إخباره بنبأ استبداله، ودخوله الحمام، قائلًا: «أحمد زكي قالي بعدها بقى، إنّه دخل الحمام يشتمني، لكنه مشتمنيش في وشي».