بشير الديك عن مسلسل أحمد زكي: «خلصت الحلقات الأولى وأهله مش موافقين»

نفى الكاتب بشير الديك، ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن استئناف العمل على كتابة مسلسل أحمد زكي، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المُقبل، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

استئناف كتابة مسلسل أحمد زكي فور موافقة أسرته

وأوضح بشير الديك، لـ«الوطن» أنّ مشروع مسلسل أحمد زكي، لا يزال متوقفًا حتى الآن، رغم الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى منه بشكلٍ كامل، موضحًا أنّ الأسرة أبدت رفضها لخروج هذا العمل للنور لأسبابٍ خاصة بها، «في حال التصالح والتراضي، سوف أستأنف العمل فورًا».

تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل أحمد زكي

وكشف بشير الديك، عن طبيعة الحلقات الأولى من المسلسل، موضحًا أنّ الأحداث تبدأ من لحظة تواجد أحمد زكي داخل المستشفى في أيامه الأخيرة، ويروي لابنه «هيثم» محطات رحلته الفنية والنجاحات التي حققها، بداية من النشأة في الشرقية وحتى النجومية والجوائز التي حصل عليها، إذ إنّ «الأحداث تُعرض على طريقة الفلاش باك ولكن بشكلٍ متسلسل».

تعاون بشير الديك مع أحمد زكي

وقال بشير الديك، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه تعاون مع الفنان أحمد زكي كثيرًا، ويُدرك جيدًا محطاته المختلفة سواء على المستوى الفني أو الإنساني، لافتًا إلى أن المسلسل لن يكون عبارة عن يوميات؛ بل يرصد التحولات المختلفة ونجاحه وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن المسلسل تدور أحداثه في مراحل تاريخية حول شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، مؤكدًا أن المسلسل يتناول مختلف مراحل حياة أحمد زكي في إطار فني.