«خرج ولم يعد» أعاد للفخراني نجوميته وهاجم محمد خان بسببه: إنت هتضيعني

30 فيلما فقط قدمها على الشاشة الصغيرة، استطاع بها أن يحفر اسمه في تاريخ السينما المصرية، بأسلوب بسيط وعدسة ترى ما لا يراه غيرها، ليصبح أيقونةً في الإخراج السينمائي بأعمالٍ صنعت مكانة خاصة ومميزة، فالمخرج الراحل محمد خان الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، رسم صورةً في أفلامه استوحاها من الشارع والبيئة المحيطين، واستطاع أن يمزجها بعالمه الخاص الذي بناه في خياله ورسمه على الشاشة، مثلما حدث في العمل الأيقوني «خرج ولم يعد»، الذي قام ببطولته يحيى الفخراني وحقق نجاحا كبيرا وأصبح من علامات السينما، إلا أن النجاح الكبير سبقه هجوم من البطل على المخرج الكبير.

كواليس هجوم يحيى الفخراني على محمد خان بسبب «خرج ولم يعد»

«خرج ولم يعد» من الأفلام الشهيرة التي أخرجها محمد خان، في عام 1984، ومن تأليف عاصم توفيق، وبطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، إذ يعد من الأعمال الفنية المهمة في تاريخ السينما المصرية، وعلى الرغم من ذلك شهدت كواليسه هجوما من «الفخراني» على مخرج العمل، عقب مشاهدته الفيلم بعد انتهاء التصوير وقبل إضافة اللمسات الأخيرة عليه.

وخرج يحيى الفخراني غاضبًا بعد مشاهدة فيلم «خرج ولم يعد» وقبل استكمال الموسيقى والمونتاج له، موجهًا رسالة شديدة اللهجة للمخرج محمد خان قائلا له: «أنت هتضيعني»، موضحًا خلال لقاء تليفزيوني قديم له مع الفنانة صفاء أبو السعود عبر فضائية «ART» أن تلك الحالة تنتابه كثيرًا في أوقات معينة، إلا أنها في تلك المرة كانت لها أسبابها.

يحيى الفخراني رفضه المنتجون وتمسك به محمد خان

في تلك الفترة كان يحيى الفخراني مرفوضًا من المنتجين لأنه ظل عامين لا يقبل الأفلام التي تٌعرض عليه لأنها شبيهه بـ«أفلام المقاولات»، ما جعله مرفوضًا من المنتجين: «بقوا شايفيني نجم ميجيبش جمهور» على حد وصفه، إلا أن محمد خان والمؤلف عاصم توفيق، كانا متمسكين به، وحاولا مع أكثر من منتج أن يقبل الفيلم ببطولة «الفخراني»، إلى أن نجحا في اقناع المنتج ماجد موافي بقبول الفيلم.

«المنتج وافق على الفيلم علشان تكلفته بسيطة»، حسبما أوضح «الفخراني»، مضيفًا أن «خرج ولم يعد» تم تصويره بالكامل في 4 أسابيع فقط، وعلى الرغم من ذلك خرج بهذا الشكل، وفاز به الفخراني بجائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج، وحصد الفيلم «التانيت الفضي» من نفس المهرجان.