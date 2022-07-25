حبس موظفة في الدقهلية 15 يوما.. حاولت أخذ بصمة جثة أختها على عقود بيع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، حبس موظفة إدارية بمدرسة ثانوية، ومقيمة مدينة بلقاس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن أكدت تحريات مباحث أول المنصورة، محاولة المتهمة أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة خلال وجودها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الجامعي، لوجود خلافات بين الأشقاء على الميراث، واكتشاف المغسلة محاولة المتهمة أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة على 6 عقود بيع على بياض قبل تكفين الجثة.

أقوال المتهمة: أختي ليس لها أبناء

وأكدت المتهمة «شادية ع. ال»، 59 عاما، موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، ومقيمة بمدينة بلقاس، في التحقيقات، أن لها 4 شقيقات من البنات، وشقيقتها المتوفاة إلي رحمة الله المدعوة «أمل. ع. ال»، 41 سنة،‏ لم يكن لديها أبناء كونها لم تتزوج، وكانت شقيقتها تمر بظروف صحية خلال الآونة الأخيرة نقلت على إثرها للعلاج بمستشفى المنصورة الجامعي إلا أن حالتها الصحية تدهورت.

وأوضحت في أقوالها، أن شقيقتها قبل وفاتها طلبت منها إحضار موثق من مصلحة الشهر العقاري من أجل التنازل عن ممتلكاتها لصالح إحدى دور الأيتام إلا أنها توفيت قبل أن تتمكن من اتخاذ الإجراءات لإحضار موثق لها، ففكرت في أخذ بصمة شقيقتها بعد وفاتها من أجل تنفيذ وصيتها وهي التبرع بكل ممتلكاتها إلي دار أيتام.

خلافات بين الأشقاء على الميراث

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهمة لها 4 أخوات من البنات ووجود خلافات بينهن على الميراث ومحاولة المتهمة الاستيلاء على ممتلكات أختها المتوفاة.

أقوال مغسلة الموتى في التحقيقات

وقالت «فادية ع. م.»، 56 عاما مغسلة موتى، في أقوالها بالتحقيقات، إنه تم طلبها لتكفين إحدى الموتى في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الجامعي، وعندما حضرت وجدت سيدة بجوار الجثة، ولاحظت وجود عقود بيع على بياض بيد السيدة، وحاولت غمس أصابع المتوفاة في حبر أزرق وأخذ بصمات الجثة، فأبغلت أمن المستشفى وألقى القبض عليها.

‏وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وفتحت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏