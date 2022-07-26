محطات في حياة محمد خان.. الحصول على الجنسية المصرية وحصد جوائز دولية

في ذكرى رحيل المخرج محمد خان، ما زال الجمهور يبحث عن أعماله السينمائية الفنية التي قدمها خلال مشواره الفني، رغم رحيله عن عالمنا منذ حوالي 6 سنوات كاملة.

وُلد المخرج السينمائي محمد خان بمصر في 26 أكتوبر عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، ويعدّ أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين.

عدد زيجات المخرج محمد خان

زوج محمد خان عدة مرات، الأولى من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب ابنته المخرجة السينمائية نادين خان، ثم من الفنانة نهلة سلامة، وأخيرًا من المؤلفة وسام سليمان كاتبة السيناريو لفيلميه بنات وسط البلد وفي شقة مصر الجديدة.

قام بإخراج العديد من الأفلام وهي، «ضربة شمس 1978 الرغبة 1980 الثأر 1980 طائر على الطريق 1982 موعد على العشاء 1982نصف أرنب 1982 الحريف 1983 مشوار عمر 198، وعدد أخر من الأعمال الفنية المهمة.

جوائز حصل عليها محمد خان

نظراً للأعمال الفنية المهمة التي قدمها المخرج محمد خان، حصل على عدد كبير من الجوائز في مهرجانات عالمية، مثل الجائزة التقديرية الذهبية عن الإخراج الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأول، وجائزة العمل الأول من جمعية الفيلم، وجائزة الدولة التقديرية عن فيلم «ضربة شمس»، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القارات الثلاث «نانت» بفرنسا عن فيلم «طائر على الطريق» عام 1981، وفي عام 1984 حصل فيلمه «خرج ولم يعد» على جائزة التانيت الفضي، كما حصد فيلم في شقة مصر الجديدة على جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان دمشق السينمائي، كما حصل على العديد من الجوائز الأخرى.

حاول محمد خان الحصول على الجنسية المصرية، ولكن لم يتحقق هذا الحلم إلا بعد صدور قرار جمهوري بمنحه الجنسية المصرية.