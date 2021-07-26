في ذكرى وفاته.. كيف حصل المخرج الباكستاني محمد خان على الجنسية المصرية

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج الكبير محمد خان الذى رحل عن عالمنا فى عام 2016 بعد أيام قليلة من حصوله على الجنسية المصرية التى ظل طيلة عمره يحاول الحصول عليها.

وقد منح المخرج الراحل الجنسية المصرية طبقا للقرار الجمهوري «رقم 92 لسنة 2014 بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1975».. بحسب ما هو مدون على وثيقة رسمية منحت محمد خان بشكل رسمي الجنسية المصرية بعدما بلغ 72 عاما ظل خلالها يطالب بهذا الحق حتى كاد يدركه الملل حيث ظل يعيش فى مصر تحت جنسة والده الأصلية وهي الباكستانية.

محمد خان ظل 70 عاما يبحث عن الجنسية المصرية

كشف المخرج محمد خان، تفاصيل حصوله على الجنسية المصرية، قائلا: «أنا عمري ما كنت خواجة، ودرست في المدارس الحكومية بمصر».

وأضاف «خان»، خلال لقاء تلفزيوني قبل رحيله، ببرنامج «معكم»، على شاشة «سي بي سي»: «إنني عملت عدة محاولات للحصول على الجنسية، وقلت مش هطلبها إلا لما تجيني البيت، والحمد لله جاتني لحد عندي»، موجها الشكر للمستشار عدلي منصور لمساعدته في الحصول على الجنسية وقت حكمه للبلاد.

وتابع المخرج قائلا: «كنت أمتلك شهادة ميلاد مصرية، وكان من السهل الحصول عليها ولكني رفضت أجيب الجنسية بطريقة غير قانونية»، لافتا إلى أن والديه مقيدان بالجنسية المصرية سابقا، ولكن الإجراءات الروتينية منعت حصوله على الجنسية منذ صغره.

محمد خان أبرز مخرجي السينما الواقعية

يعد محمد خان، أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية في مصر، ومن أهم أفلامه «أحلام هند وكاميليا، زوجة رجل مهم، الحريف، أيام السادات، فتاة المصنع».

وحصد محمد خان، عددا كبيرا من الجوائز في مهرجانات عالمية، مثل الجائزة التقديرية الذهبية عن الإخراج الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأول، وجائزة العمل الأول من جمعية الفيلم، وجائزة الدولة التقديرية عن فيلم «ضربة شمس»، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القارات الثلاث (نانت) بفرنسا عن فيلم «طائر على الطريق» عام 1981.

كما حصل فيلمه «الحريف» على شهادة تقدير في مهرجان برلين الدولي عام 1983، وكذلك عرض بالمسابقة الرسمية في مهرجان موسكو الدولي في نفس العام.

وشارك فيلمه «عودة مواطن»، في مهرجان فالنسيا لدول البحر المتوسط بأسبانيا عام 1986، وعرض خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان الدولي عام 1987.