تأجيل محاكمة المتهمين باستعراض القوة في البساتين لجلسة 28 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة، اليوم، في التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين، لجلسة 28 سبتمبر المقبل للاطلاع.

صدر القرار برئاسة حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.

أوراق القضية.. حيازة أسلحة نارية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10280لسنة 2022 جنايات قسم شرطة البساتين، والمقيدة برقم 456 لسنة 2022 كلي حلوان، قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاحا ناريا، كما حازوا وأحرزوا ذخائر دون ترخيص حيازتها.

النيابة تتهمهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف

وعقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وجهت جهات التحقيق لهم تهم أبرزها استعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف وفرض سلطة على المجني عليهما، وكان من شأن ذلك تكدير أمنهم وسكينتهم وحياتهم وممتلكاتهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية.