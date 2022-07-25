المشدد 10 سنوات لـ ربة منزل بالتجمع الخامس.. نسبت طفلة سفاح لزوجها

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانتها بالتزوير في أوراق رسمية، ونسب طفلة لزوجها على غير الحقيقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسنى العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم، وأمانة سر محمد جبر وإسلام إبراهيم شحاتة.

تزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة، قيامها بالتزوير في محررات رسمية عن طريق نسب طفلة من مرافقتها لآخر، لزوجها الذي يعمل بإحدى الدول العربية، وأنها حملت قبل نزول زوجها للإجازة، وأنجبت بعد 3 أشهر من سفره، وعندما علم بالواقعة عاد إلى مصر مرة أخرى، وحرر محضرا ضدها، إضافة إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة ينكر فيها نسب الطفلة المسجلة باسمه.

ولادة بعد 5 أشهر فقط

وخلال التحقيقات التي أجريت مع زوج المتهمة، أكد أنه يعمل بإحدى الدول العربية وعاد لقضاء الإجازة في الفترة من 30 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2017، وقبل يومين من السفر أجرت زوجته اختبار حمل وأخبرته أنها حامل، لافتا إلى أنه فوجىء في 23 مارس 2018 بأفراد أسرته يخبروه «مبروك جالك بنت»، فبادره الشك وعندما حسب الفترة ما بين بداية الحمل حتى الولادة وجدها 5 أشهر فقط، ما أكد شكه.

وأشار الزوج، إلى أنه عاد إلى مصر مرة ثانية وتمكن من الوصول إلى الطفلة وأجرى تحليل DNA، والذى أكد أنها ليست ابنته، واستكمل أقواله بأنه متزوج في عام 2008 وأنجب بنتا وولدا، وأن البنت الأخيرة ليست ابنته، واتهم الزوجة بتزوير توقيعه واسمه داخل المستشفى التي أنجبت بها دون علمه، إضافة إلى استخراج شهادة ميلاد ونسب طفلة له.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أحالتها إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق عليها.