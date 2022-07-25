هاني الناظر يحذر من خطورة العلاجات الموضعية.. ويكشف حقائق عن البهاق

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، إن مرض البهاق ناتج عن نشاط زائد في الجهاز المناعي «غير معدي نهائيا ولا علاقة له بالأكل».

وأوضح «الناظر» عبر صفحته الشخصية «فيس بوك» أن مرض البهاق له علاج مناعي دوائي فعال، محذرا من خطورة الاعتماد على العلاجات الموضعية، موضحا: «لا يمكن الاعتماد على العلاجات الموضعية مثل الكريمات والمحاليل فقط لعلاجه، ولكنها تستعمل كمساعد مع الدواء المناعي».

مرض البهاق يحقق نسبة شفاء عالية

وأضاف: «العلاج غير مكلف ويحقق نسب شفاء عالية بإذن الله، ولكن لابد أن يعطى تحت إشراف الطبيب المعالج».

وفي تصريح سابق، عن مرض حب الشباب، قال الدكتور هاني الناظر إنّ حب الشباب يزيد في الوجه خلال فترة الامتحانات والمذاكرة وانتظار النتيجة، كما يظهر أيضا للعروسة قبل حفل زفافها بسبب القلق، موضحا أنّ حب الشباب ليس مرضا، ولكنه عرض نتيجة للانفعالات بسبب التوتر أو الحزن، كما أنه غير مُعدي.

سبب ظهور حب الشباب

وأكد أن مرض حب الشباب ليس له علاقة بالطعام كما يعتقد البعض: «حب الشباب لا يظهر بسبب تناول اللب والفول السوداني والشوكولاتة»، موضحا أن البعض يعتقد بأن حب الشباب يظهر للمراهقين فقط، لكنه قد يظهر لشخص يبلغ من العمر 40 عاما، إذا تعرض لشدة عصبية في عمله أو حياته.