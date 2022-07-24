ياسر الشربيني: العلاج الجديد لمرض البهاق أثبت كفاءة في 6 أشهر

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام تربنت في بريطانيا، إن مرض البهاق من الصعب علاج مرضاه في كل أنحاء العالم، إلا أن العلاج الموضعي الجديد للمرض به الكثير من المثبطات القوية التي تهبط عمل الجهاز المناعي، ومن ثم الشفاء من المرض.

الدواء عبارة عن دهان يوضع على المناطق المصابة

وأضاف «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدواء الجديد عبارة عن دهان يتم وضعه على المناطق المصابة بمرض البهاق، وجرى الكثير من الاختبارات على هذا الدواء، وتبين قوته لعلاج مرضى البهاق.

الدواء أثبت فعالية كبرى

واستطرد: «الدواء الجديد أثبت فعالية كبرى ونجح في علاج 50% من الحالات التي حصلت عليه في غضون 6 أشهر، وطول ما فيه حاجة مناعية في الجسم فلازم يكون فيه متابعة لتحسين حالة المريض، والدواء الجديد للبهاق بديلا عن العلاج بالحقن، واستخدام الدواء بيحسن الحالة المناعية».

وأوضح أنه جرى استخدام العلاج بالنسبة للمرضى طيلة عام كامل، وقد يتم استخدامه بجرعات أقل، حيث أثبت العلاج الجديد للبهاق فعالية أكثر من أدوية سابقة: «المرهم بيتحط مرتين في اليوم، وعلى حسب مساحة الجلد المصابة».

وتابع: «الاستمرارية على الدواء لمدة تزيد عن 6 أشهر بتؤدي إلى استرجاع اللون الطبيعي للجلد، والجرعة بتختلف من شخص لآخر، وسعر الدواء غالي حتى الآن لأن أي دواء جديد بيبدأ غالي ولكن لما يثبت كفاءة بيتم شراء حقوق تصنيعه من الشركة المصنعة، وسينخفض سعره».