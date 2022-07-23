استشاري مناعة: مرض البهاق سببه اضطراب في خلايا الصبغة بجسم الإنسان

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن مرض البهاق أحد أنواع أمراض المناعة الذاتية، وفيه يعاني المصاب من اضطرابات في الجهاز المناعي، إذ يهاجم الجهاز المناعي الخلايا التي تفرض الصبغة على الجلد، «بيحصل اضطراب في خلايا الصبغة في جسم الإنسان».

الحداد: نسبة العامل الوراثي للإصابة بالبهاق 30%

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن العامل الوراثي للإصابة بهذا المرض تصل نسبته إلى 30%، لكنه مرض مناعة ذاتية، وله علاجات موضعية وأخرى تؤخذ عن طريق الفم.

الحداد: استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتلوين الجلد

وتابع: «فيه علاجات موضعية بتستخدم منذ قديم الأزل لعلاج البهاق، وممكن نستخدم بعض الأشعة فوق البنفسجية لتلوين الجلد، وبنستخدم مثبطات مناعية أخرى لعلاجه، وفيه مادة جديدة نزلت ككريم لمرضى البهاق، وهو مثبط مناعي موضعي يجري استخدامه لأمراض مناعية أخرى كالتهاب الذئبة أو الثعلبة».

وأوضح أن الكريم الجديد قد ثبتت له فعالية كبرى ونتائج جيدة للمرضى الذين استخدموه، لكن له محاذير كثيرة، «نتائجه عالية وأجريت عليه تجارب سريرية خلال السنين اللي فاتت، وأثبت فعالية لعلاج البهاق المناعي المحدود وليس العام، ويجب ألا يزيد استخدامه على 20% من مساحة جسم الإنسان».

وتابع: «الكريم بيثبط إنزيم معين، له دور معين في جسم الإنسان، لأن المناعة بتهاجم الجسم، ومع تثبيط المناعة بالتالي مش بيحصل هجوم على الخلايا التي تفرز الميلامين، ولو جسم الإنسان كله فيه بهاق فنسبة امتصاصه ووصوله للدم بتكون بجرعة عالية، وبالتالي بيحصل تثبيط مناعي شديد».