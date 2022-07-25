تفاصيل حادث أتوبيس المريوطية.. وفاة 3 عاملين وإصابة 25 آخرين

كشفت تحريات رجال الشرطة في حادث سقوط أتوبيس في ترعة المريوطية، عن أن سبب الواقعة حدوث انفجار مفاجئ في الإطار الأمامي، وكان الأتوبيس يقل نحو 28 شخصًا، وأسفر الحادث عن تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، قادمين من منطقة سقارة، للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

15 دقيقة لانتشال ضحايا الأتوبيس

حالة من الحزن والألم سيطرت على أهالي المنطقة بمجرد علمهم بالخبر الصادم، فأسرعوا إلى مكان الحادث؛ ليتفاجؤوا بسقوط الأتوبيس داخل ترعة المريوطية، ما يقرب من 10 دقائق قضاها الأهالي في ترقب انتشال جثامين الحادث، فضلًا عن استخراج الحالات المصابة وقيام سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

البحث عن لقمة العيش

قبل ساعات من وقوع الحادث، ودع كل شخص من ضحايا الحادث أسرته، على أمل اللقاء القريب، غفل البعض منهم عن أنه اللقاء الأخير بينهم، وسيعودون جثث محملة على ظهرهم، خرج كل منهم للبحث عن لقمة عيش تعوله وأسرته.

انفجار واختلال في القيادة

انفجار قوي واختلال في القيادة، حالة سيطرت على ركاب أتوبيس العمال الذي استقله 28 شخصا، أملا في الرجوع بمال يكفي لسد احتياجات أسرته، لم تمر سوى دقائق، حتى تفاجأ الركاب بسقوطهم داخل مياه ترعة المريوطية.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد تلقيه بلاغا بسقوط أتوبيس داخل ترعة المريوطية في منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين صحة الواقعة.

انفجار الاطار الأمامي

وتبين من خلال الانتقال والفحص الأولي، أن سبب انقلاب الأتوبيس داخل ترعة المريوطية هو انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وأن الأتوبيس كان يحمل 28 شخصًا يعملون في منطقة السادس من أكتوبر ويقطنون في منطقة سقارة.

استخراج الجثث ونقل المصابين

واستخرجت جثث حالات الوفاة من داخل الترعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصابون البالغ عددهم 25 شخصًا إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وهم مصابون ما بين كدمات وخدوش وتبين استقرار حالتهم الصحية.

كما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث وناظرت الجثامين، وأمرت بنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما أمرت بسرعة تحريات رجال الشرطة في الواقعة، واستدعاء شهود العيان على الحادث.