عاجل.. مصرع اثنين وإصابة 26 إثر سقوط أتوبيس في ترعة المريوطية «صور»

لقي مواطنان مصرعهما وأصيب 26 آخرون، إثر سقوط أتوبيس في ترعة المريوطية بطريق البدرشين، بسبب انفجار الإطار الأمامي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وورد بلاغ إلى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع الجنوب، بتلقيه بلاغًا بسقوط أتوبيس نقل جماعي في ترعة المريوطية في البدرشين، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

انفجار الإطار الأمامي

وتبين من خلال الانتقال والفحص أنّ سبب انقلاب الأتوبيس داخل ترعة المريوطية هو انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وأن الأتوبيس كان يحمل 28 شخصًا يعملون في منطقة السادس من أكتوبر، ويقطنون في منطقة سقارة.

مصرع اثنين وإصابة 26

وأسفر سقوط الأتوبيس داخل الترعة عن مصرع شخصين وإصابة 26 آخرين، وانتُشل الجثمانان، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، ونُقل المصابون الـ26 إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتتراوح إصاباتهم بين سحجات وخدوش وحالتهم مستقرة.