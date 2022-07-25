إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس أعلى الطريق الإقليمي

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الإقليمي في اتجاه طريق العين السخنة، ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى لتداركهم بالعلاج اللازم، والإسعافات الأولية.

حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي

كانت بداية الواقعة بتلقي شرطة النجدة بلاغا من المواطنين المسافرين على الطريق الإقليمي بوقوع حادث مروري إثر إنقلاب أتوبيس أعلى الطريق الاقليمي، في اتجاه طريق العين السخنة.

إخراج المصابين من الأتوبيس

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وعثر رجال المباحث على 10 مصابين بعدما تمكن قائدو السيارات من إخراج المصابين من الأوتوبيس.

معرفة هوية المصابين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية معظم الأشخاص المصابين من خلال بطاقات هويتهم وهم ميرا مدحت حبيب21 سنة، من محافظة سوهاج مصابة بسحاجات وكدمات متفرق بجميع أجزاء الجسم، و المصابة آلاء بدر حسين 20 عاما، مصابة بكسر مفتوح في الزراع الأيسر، واشتباه كسر بالعمود الفقري، مقيمة بمحافظة سوهاج، وليندا أشرف 22 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط، مصابة بجرح قطعي في اليد اليمنى، يوسف محمود عبدالغني سيد، 23 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، مصابا بسحاجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أحمد حنفي محمود 27 سنة، سائق الأتوبيس ببتر في الزراع الأيسر وجرح بفروة الرأس، وهشام خالد عبدالجواد، يبلغ من العمر 22 سنة، من محافظة أسيوط، وجارٍ التعرف على هوية باقي المصابين.

نقل المصابون إلى مستشفى البنك الأهلي

ونقل المصابون جميعاً إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهي مستشفى البنك الأهلي ورفعت آثار الحادث؛ لتسيير الحركة المرورية في الطريق مرة أخرى، وتعمل الأجهزة الأمنية تحرياتها اللازمة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد أسباب وقوعه وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة، والتي استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الحادث.