«المركزي للتعمير»: طرح 127 وحدة بمدينة 6 أكتوبر قريبا

قال المهندس خالد حجاب، رئيس جهاز المشروعات المشتركة بالجهاز المركزي للتعمير، إن بعض الأشخاص لا يعرفون أن جهاز المشروعات المشتركة، جهاز حكومي تابع لوزارة الإسكان، ويحصل على كل الدعم من وزير الإسكان، مبينا أن الجهاز لديه عدة مشروعات في أماكن مختلفة، وهي أمام الحي الخامس في مدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن الشروط تتم بسهولة، ويمكن للقصر أن يحجروا عن طريق والدايهم وحاليا هناك 127 وحدة، ويمكن لأي شخص التقدم في مقر الجهاز في حلوان في منطقة أطلس.

مشروع سابق طرحه الجهاز

أضاف «حجاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية هبه الأباصيري، ومنى عبدالغني، أن المشروع سبق وطرح عدة شقق سابقا، وصلت إلى 133 وحدة، وتم غلق باب الحجز في 30 يونيو الماضي.

متوسط أسعار الشقق

أوضح رئيس جهاز المشروعات المشتركة بالجهاز المركزي للتعمير، أن المساحات تبدأ من 71 متر حتى 82 مترا، وتوجد وحدة 137 مترا في بعض الشقق الأرضي، مؤكدا أن متوسط الأسعار يبدأ من 413 ألف على 3 سنوات أو 5 أو 7 سنوات، ويمكن للشخص أن يستلم بعد دفع 50% من المبلغ بفائدة 7%، لكن من يستطيع دفع كاش، يمكنه أن يدفع ويحصل على خصم 3%، مشيرا إلى أنه لا يمكن بيع الشقق أو تأجيرها لأن الوحدة يمكن سحبها على الفور، متابعا: «التقسيط بيدفع 10% الأول حجز و15%، بعد أسبوعين دي بتاعة التخصيص، والاستلام بعد شهرين من دفع الـ25% الباقية، والوحدة جاهزة التشطيب وعلى الشخص أن يركب العداد فقط».