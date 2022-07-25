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تفاصيل كراسة شروط مشروع عصفور الجنة.. 127 وحدة سكنية في 6 أكتوبر

كتب:

منة عبده
12:01 م | الإثنين 25 يوليو 2022
وحدات مشروع عصفور الجنة.. صورة أرشيفية

وحدات مشروع عصفور الجنة.. صورة أرشيفية

كراسة شروط مشروع عصفور الجنة.. تعد من أكثر الكلمات التي يتزايد عنها البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات الماضية، وذلك تزامنا مع بداية سحب كراسات شروط حجز وحدات مشروع عصفور الجنة، داخل مدينة 6 أكتوبر، أمس الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، والتي كانت أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في الجهاز المركزي للإسكان والتعمير.

وتم الإعلان عن مشروع عصفور الجنة بإجمالي 127 وحدة سكنية، كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم، ويقع المشروع بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر. 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، كراسة شروط مشروع عصفور الجنة، بمدينة 6 أكتوبر، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، والجهاز المركزي للإسكان والتعمير. 

تفاصيل كراسة شروط مشروع عصفور الجنة

- وفقا للجهاز المركزي للإسكان والتعمير، فأن كراسة شروط مشروع عصفور الجنة، بمدينة 6 أكتوبر، متوفرة داخل الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، إذ يمكن للعميل الراغب في شراء وحدة سكنية ضمن مشروع عصفور الجنة، كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة، والمعاينة يوميا عدا الجمعة بموقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر.

- ومن ثم يتم سداد 10% كمقدم جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، وشراء كراسة الشروط، وسداد دفعة تخصيص 15% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز.

نظام سداد مشروع عصفور الجنة

- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

- كما يستفيد العميل المتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مشروع عصفور الجنة، بفائدة تعادل 7% سنويا، ويتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.