من سقارة لأكتوبر.. تفاصيل رحلة ضحايا حادث أتوبيس ترعة المريوطية

علامات الحزن والأسى تسيطر على أهالي منطقة المريوطية، بعد سقوط أحد الأتوبيسات وعلى متنه 28 شخصا، بترعة المنطقة ذاتها، مترقبين ما يحدث، فضلا عن تأملهم في خروج الضحايا على قيد الحياة، لكن الصدمة حلت عليهم بعد استخراج 3 أشخاص قد فارقوا الحياة.

البحث عن مصدر رزق

قلة الدخل المادي أو انعدامه، يجعل البعض يبحث عن مصدر رزق آخر على مسافات بعيدة، هذا ما حدث ما ضحايا حادث أتوبيس المريوطية، كل منهم أراد أن يأتي نهاية اليوم بمبلغ يسد احتياجات الأسرة، ورؤية الفرحة على وجوه أطفالهم بملابس جديدة أو بلعب، أباء دفعت حياتها ثمن لقمة العيش.

تفاصيل ما قبل الحادث

في صباح اليوم، خرج كلا من ضحايا أتوبيس المريوطية، مودعين أسرهم وأطفالهم ببسمة راضية ومحببة على قلوبهم، على أمل اللقاء القريب، استقل كلا منهم أتوبيس العمال الذي ينقلهم من منطقة سقارة إلى مدينة السادس من أكتوبر، إذ تبدأ رحلتهم للعمل، لكنها تنتهي في نصف الطريق بسقوط الأتوبيس داخل ترعة المريوطية.

انفجار قوي واختلال حركة القيادة

دوى على مسامع ركاب أتوبيس المريوطية، صوت انفجار قوي، وحركة اهتزازهم يمينا ويسارا، نتيجة اختلال حركة القيادة، قبل أن يتوجه أحدهم بسؤال السائق عما يجري، تفاجئوا بانحدار الأتوبيس داخل مياه ترعة المريوطية، حاولوا النجاة متخبطين في المياه لكن لم تسنح لهم الفرصة، وعلقوا داخل الأتوبيس المليء بالمياه.

سبب سقوط الأتوبيس داخل ترعة المريوطية

انفجار الإطار الأمامي الأيسر للأتوبيس، أسفر عن سقوطه داخل مياه ترعة المريوطية، وتسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وانتُشلت الجثامين، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، ونُقل المصابون الـ25 إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وتتراوح إصاباتهم بين كدمات وسحاجات وخدوش وحالتهم مستقرة.