عاجل.. ارتفاع ضحايا سقوط أتوبيس في ترعة المريوطية لـ3 وفيات و25 مصابًا

ارتفع عدد وفيات حادث سقوط أتوبيس داخل ترعة المريوطية في البدرشين، إلى 3 أشخاص، وأصيب 25 آخرون في الواقعة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وانتُشلت جثث الضحايا، ونُقل المصابون إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

انفجار إطار الأتوبيس

عقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة بالواقعة، انتقلوا إلى مكان الحادث، وتبين أن سبب سقوط الأتوبيس الذي كان يستقله عدد من العمال، كانوا عائدين من عملهم في منطقة السادس من أكتوبر، ومتجهين إلى محل إقامتهم في سقارة، هو انفجار إطار الأتوبيس الأمامي، ما أدى إلى سقوط الأتوبيس داخل الترعة، ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون.

انتشال جثث الضحايا

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثامين الضحايا والمصابين من داخل ترعة المريوطية، واستخراج الأتوبيس من داخل الترعة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، كما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

معاينة الحادث

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وعاينت جثث المتوفين، كما أمرت باستدعاء شهود العيان حول الحادث لمناقشتهم، ونُقل المصابون إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.