«المهندسين» تعلن بدء الحجز في الدورات المقدمة من معمل شنايدر إليكترك

أعلنت نقابة المهندسين، بدء الحجز بالدورات المقدَّمة من معمل شنايدر إلكتريك بالنقابة العامة للمهندسين لعام 2022 وذلك من داخل وخارج مصر عن طريق الدفع على حساب النقابة بالبنك الأهلي المصري.

دورات معمل شنايدر

وبخصوص تفاصيل دورات معمل شنايدر إليكترك، قالت نقابة المهندسين، بالنسبة للمهندسين المصريين المسجلين بنقابة المهندسين المصرية، وللطلبة المقيدين بالفرقة الثالثة والرابعة بالكليات والمعاهد الهندسية المعتمدة من النقابة، تكون تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 600 جنيه مصري، ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي 1243060359499600012.

وتابعت النقابة في بيان لها: بالنسبة للإخوة المهندسين العرب غير المقيدين بنقابة المهندسين المصرية، تكلفة الدورة التدريبية الواحدة 2000 جنيه مصري، ويتم التحويل على رقم حساب النقابة بالبنك الأهلي (IBAN): EG610003012430603594996000120

تعليمات الحجز في دورة شنايدر

وفيما يتعلق بتعليمات الحجز للاشتراك في دورة معامل شنايدر إليكترك فشملت الآتي وفقا لما أعلنته نقابة المهندسين:

- يتم التواصل مع معمل شنايدر على رقم 01158833044 للتأكد من وجود أماكن خالية بالدورة التدريبية المطلوب الحجز بها.

- في حالة التأكد من وجود أماكن متاحة بالدورة التدريبية يتم تسجيل الاسم تليفونيا وإرسال الكارنيه (نقابة/ كلية/ معهد) والدفع عن طريق الحساب بالبنك خلال 24 ساعة، وإلّا يصبح الحجز لاغيًا، ويتم التواصل من جديد.

- إرسال صورة واضحة لإيصال الدفع بالبنك خلال 24 ساعة من التواصل مع المعمل على واتس آب الرقم الخاص برقم المعمل أو على صفحة المعمل- معمل شنايدر الهندسي- نقابة المهندسين.

- تأكيد الحجز لا يتم إلا بإرسال صورة الكارنيه وإيصال الدفع والتواصل مع المعمل لإنهاء إجراءات الحجز.

- في حالة التأجيل أو الاسترداد لأي ظرف، يُسمح باسترداد قيمة الدورة التدريبية كاملة قبل ميعاد بدء الدورة المعلن عنها بثلاثة أيام عمل مع إحضار أصل إيصال الدفع وحضور المهندس شخصيًّا لمعمل شنايدر بالنقابة العامة، وللتأجيل يتم إخطار المعمل تليفونيا قبل بدء الدورة المعلن عنها بثلاثة أيام عمل. - للحجز بمعمل شنايدر- الدور السابع بالنقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس، من السبت للأربعاء من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6:30 مساءً.