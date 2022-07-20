نقابة المهندسين تبحث إقامة مقر للنقابة في بئر العبد بشمال سيناء

التقي المهندس يسري الديب الأمين العام للنقابة العامة للمهندسين باللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور المهندس أمين جوده رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالعريش، واللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء.

بحث التعاون بين النقابة وشمال سيناء

وقال بيان عن نقابة المهندسين إن اللقاء تطرق لبحث سبل التعاون بين النقابة والمحافظة، وتابع: «أثني المحافظ علي الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين الفرعية بالعريش» لافتا إلى أن المحافظة ترحب بالتواصل والتعاون مع نقابة المهندسين.

نقابة فرعية للمهندسين ببئر العبد

وتقدم الديب بطلب للمحافظة لشراء مقر بمدينة بئر العبد لإنشاء مقر فرعي للنقابة هناك، وذلك في إطار حرص النقابة واهتمامها بتوفير الخدمات المختلفة لأعضائها، لافتا إلى أن تعداد مهندسي منطقة بئر العبد يقترب من 200 مهندسا، وهناك صعوبة لديهم في الوصول لمقر نقابة المهندسين الفرعية بالعريش.

وشدد أمين عام النقابة علي أن تيسير تقديم الخدمات للمهندسين وأسرهم يأتي علي رأس اهتمامات مجلس النقابة الحالي والذي يسعي بكل جد لتقديم المزيد وتطوير ما هو قائم .