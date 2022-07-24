«المهندسين» تناقش الاندماج النووي وتنظم مؤتمر صناعة الغاز في مصر

تنظم اليوم شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين محاضرة «أون لاين» بعنوان «طاقة المستقبل من الاندماج النووي»، وذلك عبر تطبيق زووم في السابعة مساء، ضمن سلسلة من المحاضرات التي تنظمها النقابة في مختلف الشعب الهندسية.

نقابة المهندسين

وأعلنت النقابة العامة للمهندسين عن تنظيم مؤتمر صناعة البتروكيماويات والغاز في مصر، وذلك يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 المقبل، تحت رعاية النقابة العامة للمهندسين، بالتعاون مع شعبة التعدين والبترول والفلزات بالنقابة العامة والشابتر الطلابي AIChE بجامعة السويس.

مؤتمر صناعة البتروكيماويات

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها: «للمشاركة كمتحدث في المؤتمر أو للاشتراك في مسابقة البوسترات أو للتسجيل لحضور المؤتمر، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمؤتمر من هنـــا»

وأوضحت نقابة المهندسين في بيانها أنه يمكن المشاركة كشركة راعية للمؤتمر، ولمزيد من المعلومات عن أنواع الرعاية المتاحة، وللمشاركة في معرض الشركات المقام خلال المؤتمر، يمكن زيارة موقع المؤتمر من هنـــا

الهندسة الإستشارية

وكانت اللجنة العليا للهندسة الاستشارية قد عقدت أولى جلساتها برئاسة الدكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة، وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال الاجتماع، إن لقب استشاري شرف كبير لمهنة الهندسة، إذ تمنحه نقابة المهندسين لمن يصل لهذه المكانة المرموقة من المهندسين.

من جانبه أكد الدكتور مهندس حسام الدين رزق، وكيل نقابة المهندسين ورئيس اللجنة، أن المهمة الأساسية والرئيسية للجنة هي الارتقاء بالهندسة الاستشارية في مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إيجاد آفاق أخرى للتعامل الخارجي، خاصة أن المكاتب الاستشارية المصرية مرشحة بقوة خلال الفترة القادمة أن يكون لها دور كبير في إعمار دول الجوار، موضحا أن الهندسة في مصر تزخر بقامات وقدرات كبيرة وتمتلك القدرات للعمل في المحيط العربي والأفريقي والدولي.