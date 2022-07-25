عاجل.. اشتعال سيارة أبو الليف: ربنا نجاني وأسرتي كفاية حسد

أعلن الفنان نادر أبو الليف نجاته وأولاده وزوجته من الموت، بعدما نشبت النيران في سيارته.

أبو الليف: كفاية حسد

وشارك أبو الليف، منشورا عبر «فيس بوك» قائلا: «ألف حمد وشكر ليك يا رب، والله والله والله ربنا نجاني أنا ومراتي وأولادي الثلاثة، الحمدلله عربيتي ولعت وربنا نجانا، علشان العين والحسد والقر يا ناس يا شر كفايا قر، والعين صابتني ورب العرش نجاني والحمدلله».

وطرح المطرب أبو الليف أغنيته الجديدة «الحفلة»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، احتفالا بعيد الأضحى المبارك منذ اسابيع.

أغنية «الحفلة» من كلمات حيدره، وألحان وليد منير، ومن توزيع ومكس وماستر أحمد طايع ، وإشراف فني وليد منير.