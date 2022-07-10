أبو الليف يطرح أغنيته الجديدة «الحفلة» احتفالا بعيد الأضحى

طرح المطرب أبو الليف أغنيته الجديدة «الحفلة»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل أغنية «الحفلة»

أغنية «الحفلة» من كلمات حيدره، وألحان وليد منير، ومن توزيع ومكس وماستر أحمد طايع ، وإشراف فني وليد منير.

وجاءت كلمات أغنية «الحفلة» كالتالي.

الحفله الليله

تنطيط وظيطه

وعامله ضجة ومسمعه!!

الكل فايق وباله رايق والناس الحلوه متجمعه!!

هنعيش اللحظه

ونتجنن لو طالبه جنان

قسم ع الطبله عشان طالبه حبة روقان

السهرة الليله عايزه الناس الفرحانين

انسى اللي فات كله

ونفض اضربها طناش

ما تعيشها يا عم وكشكشها

ومتعرضهاش ما تيلا بينا مع بعض

يلا السقفه فيييييييين

السهره روشه!

وعامله دوشه!

وف كل حته مسمعين الصوت

ملعلع والصيت مسمع!

ف الفرح دايمًا متجمعين

هنعيش اللحظه

ونتجنن لو طالبه جنان

قسم ع الطبله

عشان طالبه حبة روقان

السهرة الليله عايزه الناس الفرحانين

انسى اللي فات كله

ونفض اضربها طناش

ما تعيشها يا عم وكشكشها

ومتعرضهاش ما تيلا بينا مع بعض

يلا السقفه فيييييييي

تعرض أبو الليف لازمة صحية

وكان تعرض أبو الليف لأزمة صحية مفاجاة، حسبما أعلن حينها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «بقالي نص ساعة عايز دكتور العناية المركزة لأني تعبان ومحتاجه، وواضح إنه نايم ومش عايز يقوم من النوم حد يقولي دكتور إيه ده».

وحرص أبو الليف علي طمأنة الجمهور حينها في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قائلا: إنه يعاني من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، والأمر ازداد خلال عمله في المسرحية.