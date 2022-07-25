رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022.. الإعلان خلال ساعات

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، لا سيما أنه من المتوقع إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة، إذ كشف مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إعلان النتيجة خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم إعلان أسماء الأوائل وتهنئتهم، لتبدأ بعدها إجراءات تنسيق جامعة الأزهر.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

وقبل نشر رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، فإن المصدر قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية «الأربعاء على أقصى تقدير»، لافتاً إلى أنه تبدأ بعدها إجراءات التنسيق الإلكتروني، للالتحاق بجامعة الأزهر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

أما بخصوص رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، فإنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية بعد إعلانها من هنـــا.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022

وبعد استعراض رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022، فإن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية، برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر وتشمل:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

2- اختيار نتائج الامتحانات.

3- إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

4- تحديد الشعبة «علمية أو أدبية».

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

التنسيق الإلكتروني للثانوية الأزهرية

وبالإضافة إلى رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 عبر بوابة الأزهر، فإنه من المتوقع أن تجرى إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر، مثلما حدث في العام الماضي، إذ تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب بالمدينة الجامعية في مدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر، إضافة لمكاتب التنسيق بالأمانة العامة في الوجهين البحري والقبلي.