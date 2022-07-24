رابط بوابة الأزهر لـ الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

يبحث الكثيرون عن رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، خاصة بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية، انتهاء عملية تصحيح الأوراق الامتحانية، وبدء عملية رصد الدرجات والمراجعة، واقتراب الإعلان عن النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية، من خلال رابط بوابة الأزهر يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وعن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، من خلال رابط بوابة الأزهر الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، تكون كالتالي: «اختر نتائج الامتحانات، ثم أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب مع التأكّد من إدخال بشكل صحيح، ثم حدد الشعبة (علمية أو أدبية)، ثم اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها».

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وعن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، أكّد الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنَّه سيتمّ تحديده عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة، عقب اعتماد النتيجة من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو من ينوب عنه، ثم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية وإتاحة النتيجة للطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية أو من خلال المعاهد الأزهرية مباشرة.

وأكّد أنَّه من المقرر أنَّ يتمّ الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بنهاية الشهر الجاري، ما بين يوم 25 يوليو وحتى يوم 30 يوليو، من خلال رابط بوابة الأزهر الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، من هنا.

وكانت عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب شهادة الثانوية الأزهرية بدأت منذ وقت طويل، خاصة أنَّ الكنترول الرئيسي يعتمد على استلام كراسات الإجابات من المناطق الأزهرية بالمحافظات ثم تصحيح كل مادة منفصلة.

يُشار إلى أنَّ طلاب الثانوية الأزهرية، كانوا قد امتحنوا ورقيًا بنظام البوكليت؛ مما استغرق وقتًا أطول في التصحيح.