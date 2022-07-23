إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 خلال 3 أيام

كشف مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الثانوية الأزهرية يتم إعلانها في غضون يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم إعلان أسماء الأوائل وتهنئتهم لتبدأ بعدها إجراءات تنسيق جامعة الأزهر.

إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر

وبخصوص إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أشار المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية خلال يومين، وعقب بقوله: «الأربعاء على أقصى تقدير»، لافتاً إلى أنه تبدأ بعدها إجراءات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بجامعة الأزهر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية، خطوات الحصول على نتيحة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر من هنـــا كالتالي:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

2- اختيار نتائج الامتحانات.

3- إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

4- تحديد الشعبة «علمية أو أدبية».

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر مسئول في قطاع المعاهد الأزهرية، انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية الأربعاء الماضي، حيث بدأت بعدها عمليات الرصد والمراجعة.

ولفت إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية أو الصف الثالث الثانوي الأزهري 2022 خلال الفترة ما بين 25 و30 يوليو الجاري بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، واعتمادها من قِبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوب عنه.

التنسيق الإلكتروني

وبالإضافة إلى إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر فإنه من المتوقع أن تجرى إجراءات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر مثلما حدث في العام الماضي، حيث تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب بالمدينة الجامعية في مدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر، إضافة لمكاتب التنسيق بالأمانة العامة في الوجهين البحري والقبلي.