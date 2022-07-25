«الإنتاج الإعلامي»: قانون التصوير الجديد يجذب الشركات العالمية

قال أحمد سامي بدوي، مدير مركز التصوير الأجنبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، إنه حتى الآن، جرى تصوير 3 أفلام، منهم فيلم هندي في مصر بميدان التحرير وميدان الخليفة وعدة أماكن قديمة في القاهرة، لافتا إلى أن هناك تعاون مع وزارة الداخلية، لتأمين تحركات الأجانب قبل وأثناء وبعد التصوير، بتأمين طاقم التصوير الأجنبي، وعدم تعرضهم لأي مضايقات.

وأوضح «بدوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، أن التصوير الأجنبي تطلب إغلاق ميدان الخليفة لأكثر من 15 مرة، وتم ذلك بمنتهى السيولة والمرورنة، دون أدنى مشكلة، وبشكل أبهر الجميع، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن شكاوى من أطقم التصوير الأجنبية، التي قامت بالتصوير في مصر.

وأشار «بدوي»، إلى أن هناك فيلم أمريكي «أكشن» جرى تصويره في مصر، بالتعاون وزارة الداخلية، بعد الاستعانة بعدد من معداتها، وتم التصوير في الأهرامات والزمالك وميدان التحرير، لافتا إلى أن اطقم التصوير أشادوا بحجم الأجهزة الموجودة في مصر، ومستوى التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه، من تقدم وتطور في عالم التصوير.

تصوير 16 عملا أجنبيا في مصر

وأكد بدوي، أن الخطوات التي اتخذتها مصر في الفترة الماضية، كان لها عظيم الأثر، وأسفرت عن وجود 16 عملا فنيا منذ نوفمبر الماضي، جرى تصويرها في مصر، ويتم التعامل مع خلال الشباك الواحد، وتحفيز المنتجين والمصورين الأجانب على العمل في مصر، مشيرا إلى أنه يتم الاستعانة بأي خبراء أو مساعدين مصريين، تحتاج إليهم الشركات الأجنبية، خلال تصويرها داخل مصر، «الأجانب أشادوا بمهارات الفنيين المصريين ومستوى تنفيذهم للأعمال المطلوبة منهم بأفضل جودة».

مدينة الإنتاج الإعلامي

وأضاف مدير مركز التصوير الأجنبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، أن الإنتاج الإعلامي تزور معارض الإنتاج الخارجي، وتعرض الخدمات الإعلامية في مجالات التصوير التي تقدمها مصر، بالإضافة للمشاركة في المجلات العالمية التي تعرض على المنتجين مميزات البلاد للتصوير بها، لافتا إلى أن القانون الجديد، سينظم عملية التصوير بشكل جديد، مع مراعاة أي أمور سلبية، من خلال وضع قواعد عامة تتضمن الحوافز الإنتاجية، التي تجلب عروض تصوير أكثر.