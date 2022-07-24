مساعد وزير السياحة: نعمل على إعداد شباك موحد للحصول على تراخيص التصوير

قال اللواء إيهاب سالم، مساعد وزير السياحة والأثار والرئيس السابق لإعداد لجنة قواعد التصوير في الاماكن العامة، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد نظام الشباك الواحد من أجل تسهيل الحصول على التراخيص الخاصة بالتصوير في الأماكن السياحية والأثرية المصرية، «يخص التصوير التجاري والاحترافي».

الحصول على التصريح ودفع الرسوم المحددة

أضاف «سالم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن خطة اللجنة الجديدة تعتمد على الاستعانه بتجارب البلاد التي سبقتنا في هذا المجال، وسيتم إنشاء شباك موحد، يقدم خلاله الطلب الخاص بالتصوير، ويتم منه الحصول على التصريح، ودفع الرسوم المحددة.

الهدف تشجيع الإنتاج لزيادة الدخل

واستطرد: «الهدف هو تشجيع الإنتاج في مصر حتى يؤدى إلى مزيد من الدخل، وبيعمل دعاية لتاريخ مصر وثقافتها، وفيه منتجين بيلجأوا لدول تانية لأن عندهم إجراءات أسهل من عندنا، وسيكون هناك نظام الشباك الواحد لتسهيل وتنظيم عمليات التصوير السينمائي والتلفزيوني في مصر».

وأوضح أن اللوائح المنظمة لهذا الأمر، يتم حاليا دراستها تفصيليا، حتى تقدم ما تقدمه دول العالم في هذا الإطار، فكان الهدف إنشاء شباك واحد، للحصول على الترخيص، وسيتم النظر للرسوم حتى يكون هناك حوافز مشجعة للتصوير في مصر.

وتابع: «القانون لسه في طور الإعداد ليه ومعنديش تفاصيل بشأنه، والمناطق الأثرية والمتاحف هي أماكن مغلقة موجود بها الأثار وسيتم السماح للتصوير بداخلها خلال الفترة المقبلة بعد ظهور القانون للنور، والهدف من التصوير الشخصي سيتم الإتاحه له بدون الحصول على تراخيص أو دفع رسوم».