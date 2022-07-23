إلهام شاهين عن فيلم ستات شداد: لم نحدد موعد بدء التصوير

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن فيلم ستات شداد، والذي يعد أحدث مشروعاتها السينمائية، ليس التعاون الفني الأول الذي يجمعها بالمخرج محمد صلاح أبو سيف، ولكن سبقه عدد من الأعمال، وكان أول تجربة إخراجية له في عالم الدراما من خلال مسلسل بنت أفندينا والذي قامت ببطولته، وهو من المسلسلات الهامة بالنسبة لها.

فيلم ستات شداد بطولة إلهام شاهين وليلى علوي

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنهما تعاونا أيضًا من خلال مسلسل امرأة فوق العادة، وفيلم خالي من الكوليسترول، بخلاف قيامه بإخراج فيلم من إنتاجها وهو فيلم هز وسط البلد، وشاركها البطولة زينة وحورية فرغلي، وتامر عبد المنعم وفتحي عبد الوهاب ومنذر رياحنة.

وعن موعد انطلاق تصوير فيلم ستات شداد، أوضحت إلهام شاهين، إن الفيلم يتضمن مشاهد خارجية كثيرة، ومن ثم تم الاتفاق على عدم التصوير في شهري يوليو وأغسطس، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، متابعة: الحر فظيع مش هنقدر نشتغل، ولم يتم تحديد موعد التصوير، وفي كل الأحوال لن نبدأ قبل شهر سبتمبر.

مخرج الفيلم ينهي التحضيرات اللازمة قبل التصوير

وعن مشاركة ليلى علوي، بطولة الفيلم معها، قال «المفروض إنها فعلًا في الفيلم، لكن ليس لدي معلومة بشأن توقيعها العقد من عدمه».

وفيما يخص ترشيح الممثلين المشاركين في الفيلم، قالت إلهام شاهين «أنا فاصلة دماغي وفي إجازة دلوقتي، المخرج هو القائم بالتحضيرات والتجهيزات المطلوبة والاتفاقات الخاصة، ولكن المؤكد أنه لا يوجد تصوير في شهر يوليو ولا في شهر أغسطس».