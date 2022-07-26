«تعليم كفر الشيخ»: امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية 6 أغسطس المقبل

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلال اجتماعه بعدد من مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة، على الاستعداد لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والمقرر إجرائها يوم 6 أغسطس المقبل، على مدار أسبوع وتنتهي في 11 أغسطس المقبل.

جاهزية المدارس لامتحانات الدور الثاني

جاء ذلك بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديري الإدارات، ومديري العموم بالمديرية، والتخطيط والمتابعة، والتعليم الخاص، والجودة ورياض الأطفال، والتجريبيات، للوقوف على مدى جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية.

امتحانات الدور الثاني

ومن جانبه، أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود لخروج الامتحانات بالشكل اللائق، والحفاظ على سرية الامتحانات، مؤكداً أن المديرية ستوفر السيارات لنقل أوراق الأسئلة من المطبعة السرية إلى اللجان بالإدارات، بمسئولية المندوب عن المظروف من استلامه من المطبعة السرية حتى وصوله للجنة وختم الأوراق، موجهاً بالمتابعة الدؤوبة للجان وعددها 75 لجنة، وتوفير المناخ الهادئ الذي يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

الجدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ تقع بشمال مصر ويقطنها نحو ما يقرب من 4 ملايين مواطن، ويعتمد سكانها علي مهنة الزراعة في المقام الأول، وتمتد سواحلها نحو 118 كيلو متراً الواعة علي مياه البحر الأبيض المتوسط، كما يوجد بها عدد من المناطق الأثرية منذ عصور الدولة الفرعونية.