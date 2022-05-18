«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي اليوم

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إنه لا يوجد شكاوى من امتحان مادة الجبر للصف الثالث الإعدادي اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية في الإدارات التعليمية لم تتلق شكاوى من الامتحان سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من طلاب الشهادة الإعدادية

وأضاف «عبدالله»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه اطمأن على أداء الطلاب امتحان مادة الجبر بسهولة، حيث شدد على المراقبين ورؤساء اللجان بالتسيير على الطلاب وتوفير الجو المناسب لهم مع عدم السماح لهم بالغش بكافة أشكاله.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، من خلال الفيديو كونفرانس، فضلا عن تفقده عددا من المدارس سواء امتحانات الشهادة الإعدادية أو النقل الثانوي.

وأكد عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، على أن امتحان الجبر جاء في مستوى الطالب المتوسط لكنه لم يخلو من سؤال في مستوى الطالب المتميز.

طلاب الصف الثالث الإعدادي: امتحان الجبر سهل

وقال محمود أحمد، أحد طلاب الصف الثالث الإعدادي، إنه تمكن من الإجابة على كافة الأسئلة: «الامتحان جه كويس وفي مستوى الطالب المتوسط وحليت أسئلة الجبر كلها»، بينما أكد الطالب محمد سامح، على سهولة امتحان الجبر، مشيرا إلى أنه استطاع حل الأسئلة كلها، بينما أكدت الطالبة شروق علي، على وجود أسئلة صعبة في امتحان مادة الجبر.

وأدى 61 ألفا و499 طالبا وطالبة امتحان مادة الجبر في كفر الشيخ اليوم الأربعاء، في الفترة الأولى، ويؤدون امتحان مادة الحاسب الآلي حاليا.