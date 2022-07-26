أبرز المعلومات عن حمى القرم والكونغو النزفية بعد ظهورها في إسبانيا

بعد رصد إصابة بحمى نادرة تسمى حمى القرم والكونغو النزفيه في إسبانيا لرجل فى أحد المستشفيات في إسبانيا بعد تعرضه للسعة من حشرة قراد وأثبتت إصابته بحمى القرم والكونغو النزفية، نوضح فيما يلى أهم المعلومات عن حمى القرم والكونغو النزفيه.

وسجلت إسبانيا أول حالة إصابة بحمى القرم والكونغو النزفيه قبل إحدى عشر عاما وتحديدا في عام 2011، كما تسببت الحمى النادرة في وفاة رجل في 2016 في إسبانيا أيضا.

أبرز المعلومات عن حمى القرم والكونغو النزفية

- يسبب حمى القرم والكونغو النزفيه فيروس تحمله حشرة القراد.

-ينتمي إلى عائلة فيروسات بونيا.

- حمى القرم والكونغو النزفية مرض يتوطن بلدان إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا.

- نادرا ما يظهر في شمال أوروبا.

- تنتقل بين البشر عن طريق الدم أو سوائل الجسم.

- معدل الوفيات بين المصابين بها يبلغ 30 %.

أعراض فيروس حمى القرم والكونغو النزفية

الحمى

آلام العضلات

الدوخة

آلام الرقبة والظهر

الصداع

نزيف العينين والجلد والحساسية للضوء.

فيما نوهت منظمة الصحة العالمية إلى ان هناك بعض الأعراض تظهر في بداية الإصابة بحمى القرم والكونغو النزفيه وهي:

الشعور بالغثيان والقيء

والإسهال وآلام البطن في الربع العلوي الأيمن

التهاب الحلق

تقلبات مزاجية حادة

حدوث تضخم ملحوظ في الكبد

يشار إلى أن بريطانيا اكتشفت إصابة امرأة بحمى القرم والكونغو النزفيه في مارس الماضي وتعد الحالة الرابعة في المملكة المتحدة منذ عشرة أعوام.