ما الفرق بين عزل مرضى جدري القرود وكورونا؟.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس جدري القرود، أعقبه قرارا حازما من منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه حالة طوارئ عالمية مطلقة بأعلى مستوى من التأهب، في محاولة منها لاحتواء تفشي المرض الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدا، بحسب بيان الصحة.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فسر في بيانه الأخير، سبب إعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القرود، بأنه نستطيع السيطرة على مرض جدري القرود ووقف انتشاره بالتعامل الدولي المنسق، باستخدام الوسائل المتاحة.

عزل مرضى جدري القرود

المصاب بمرض جدري القرود يحتاج إلى عزل، لمنع اختلاطه بالآخرين ووقف انتشار العدوى، بحسب الأطباء المتخصصين، ما دفع البعض إلى التساؤل عن الفرق بين عزل المصابين بكورونا وعزل المصابين بجدري القرود.

الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن»، أن عزل فيروس كورونا يختلف تماما عن عزل جدري القرود، كلاهما يهدف إلى منع انتشار العدوى، ولكن عزل مريض كورونا يعتمد في الأساس على تجنب التعرض لرذاذ المريض الذي يصدر من الكحة والعطس، بحسب قوله.

وتابع الأنصاري في حديثه عن الفرق بين عزل مصاب فيروس كورونا وعزل مصاب جدري القرود، بأن العدوى بمرض جدري القرود تختلف عن فيروس كورونا، إذ تشترط ملامسة مباشرة مع المريض أوملامسة الحبوب التي تظهر على الجلد أو ملامسة الأغشية المخاطية للمصاب.

تجنب الأدوات الشخصية

ومن هنا فإن مصاب جدري القرود يلزم عزله في مكان بعيد عن باقي الأفراد، مع عدم لمسه تماما، إلى جانب عدم استخدام أدواته الشخصية، كالفوطة والملعقة والكوب: «مينفعش حتى غسلها مع ملابس غيره، كل الحاجات الشخصية لازم تكون منفصلة ومحدش يشرب أو ياكل مكانه تماما»، و بحسب وصف استشاري أول المناعة بجامعة عين شمس، فإن العزل هنا يشمل حتى التلامس الجسدي لسطح الجلد وليس فقط تجنب التنفس أو رذاذ المصاب كما كان الحال في كورونا.

وتعليقا على إعلان الصحة العالمية حالة الطوارئ بشأن جدري القرود، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ لقاح الجدري يقي من مرض جدري القرود بنسبة تصل إلى 85% ومعظم المواطنين ملقحين ضد الجدري في مصر.

أعراض جدري القرود

تتشابه أعراض جدري القرود مع مرض الجدري والجدري المائي ولكن ما يميزه فقط هو التهابات الغدة الليفماوية و تورمها، وتتمثل باقي الأعراض في ارتفاع درجة الحرارة وحمي وتكسير في العضلات وفقدان الطاقة والحركة.