«محل للوشم» يتسبب في تفشي جدري القرود بإحدى مقاطعات إسبانيا

كشف نظام المراقبة الوبائية في إسبانيا، عن مجموعة من المصابين بمرض جدري القرود، في مؤسسة للوشم بمقاطعة «قادس»، الواقعة ضمن حدود منطقة أندلوسيا، حيث أصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا يترددون على هذا الصالون بفيروس جدري القرود، وفقًا لموقع «كنديان» الكندي.

وبدأت وزارة الصحة والأسرة تحقيقًا وبائيًا لتحديد الحالات المحتملة الأخرى والأشخاص المخالطين، وفي غضون ذلك، تم إغلاق المنشأة كإجراء وقائي وخضعت لتفتيش شامل.

وتُذكِر وزارة الصحة الإسبانية بأهمية احترام إرشادات النظافة والتنظيف للأكسسوارات عند إجراء الوشم أو الثقوب، حتى لا تتسبب في مخاطر صحية لأي شخص.

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية دولية لمواجهة جدري القرود

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول، أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ دولية للصحة العامة بعد أن تم الإبلاغ بالفعل عن أكثر من 16000 حالة في 75 دولة، معظمها في أوروبا، حيث لم يكن المرض، حتى ذلك الحين، من الأمراض المتوطنة.

وجاء ظهور أول حالة إصابة خلال التفشي الأخير لفيروس جدري القرود في بريطانيا لشخص كان عائدا لتوه من نيجريا، حيث تعتبر أفريقيا هي الموطن الأساسي لهذا المرض الذي يثير قلقا عالميا.

مخاوف من تحول جدري القرود إلى وباء

ولعل جزء من خطورة انتشار فيروس جدري القرود أنه يتواكب مع انتشار جائحة كورونا، الذي كلما اقترب العالم من إعلان الانتصار عليه تظهر متحورات جديدة له لتتزايد معدلات الإصابة به في العالم.

وبحسب تقرير لصحيفة جارديان البريطانية، أمس، يخشى باحثون أن يتحول إلى وباء يخرج عن السيطرة كما حدث مع فيروس كورونا، لكن يبقى ذلك احتمالا ضعيفا حتى الآن، ولكن يجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهته، فضلا عن قيام الشخص المشتبه بإصابته بعزل نفسه.