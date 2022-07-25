  مسئولة أممية: مجلس الأمن يؤيد إنجاز الإصلاحات الاقتصادية بلبنان

قالت يوانا فرونتسكا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، إن أعضاء مجلس الأمن أيدوا، خلال جلسة مشاورات بشأن لبنان الخميس الماضي، إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

استعراض التطورات في لبنان

جاء ذلك عقب لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لإطلاعه على تفاصيل لقاء مجلس الأمن الدولي، الذي عُقد الخميس الماضي بنيويورك، بالإضافة إلى استعراض التطورات في لبنان.

وأضافت فرونتسكا - في تصريحات اليوم - أن الجو في مجلس الأمن كان إيجابيًا، موضحة أن أعضاء المجلس أيدوا إنجاز إصلاحات احترام الدستور، وانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الوقت المحدد، يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين.