  لبنان يهدد بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل حال استمرار الخروقات الجوية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان إلى تقديم شكوى بحق إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي، خاصة أن هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم، قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازواو، في قصر بعبدا.

التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»

وأشار «عون» إلى أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات اليونيفيل في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية.

وأعرب عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن على التمديد لـ«اليونيفيل» في نهاية الشهر المقبل، مقدرا الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب.

قوات «اليونيفيل»

بدوره، أكد «لازارو» التزام قيادة «اليونيفيل» مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان.

و«اليونيفيل» هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006.