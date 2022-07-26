اعرف طرق الوقاية من فيروس جدري القرود.. منها تجنب لمس المصابين

مع زيادة أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القرود في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، زادت مخاوف الصحة العالمية بشأن انتشار العدوى، ما رفع التوصيات بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للسيطرة على الوضع الحالي ومحاربة الفيروس.

طرق الوقاية من جدري القرود، اتفق عليها خبراء الصحة، وصدر بشأنها توصيات متنوعة صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وكان أولها، نقلا عن وكالة أنباء رويترز، تجنب الاتصال المباشر بالأشخاص المصابين الذين تشخيص إصابتهم بمرض جدري القرود، أو أولئك المشتبه في إصابتهم.

تجنب الاتصال بالمصابين

وإلى جانب التوصية بتجنب الاتصال بالأشخاص المصابين، أكدت الصحة العالمية في التوصيات الصادرة عنها، أهمية ارتداء قناع للوجه إذا كان أحد الأشخاص على اتصال وثيق بشخص ظهرت عليه الأعراض الخاصة بجدري القرود.

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، أشار في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الإصابة بجدري القرود تحدث في المقام الأول من خلال التلامس المباشر للمصابين، ومن هنا فمن الضروري تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس، مثل القرود والقوارض.

نظافة اليدين

من الضروري أيضا، الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار، خاصة بعد ملامسة الحيوانات وذلك من خلال غسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي جيدا، بحسب قول أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق.

أدوات الوقاية الشخصية

وإضافة ما سبق، أوصت الصحة العالمية بضرورة استخدام أدوات الحماية الشخصية عند رعاية المرضى المصابين بالمرض، أو المشتبه فيهم، ونظرا لإمكانية انتقال جدري القرود عبر الأسطح والمواد الصلبية، فمن الواجب تجنب ملامسة المواد التي لامست الإنسان أو الحيوان المريض.

أعراض جدري القرود

تشمل أعراض الإصابة بجدري القرود، الحمى والصداع وآلم في العضلات وتورم وآلام بالظهر، وبعدها يظهر طفح جلدي وفقاقيع أو بثور مائية على الجسم وتكون عادة بالوجه أو اليدين أو القدمين أو العينين أو الفم في فترة من يوم إلى 5 أيام، وقد تمتلئ تلك البثور بسائل أبيض قبل أن تتحول إلى قشرة، بحسب الصحة العالمية.

وفي حال تأكيد الإصابة بفيروس جدري القرود، يحتاج المريض لعزل نفسه تماما عن باقي أفراد الأسرة، علما بأن التعافي يمكن أن يكون في غضون أسبوعين إلى 4 أسابيع.