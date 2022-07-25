عبدالغفار: منظمة الصحة قسمت العالم في التعامل مع جدري القرود لمجموعات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي ستتبع في المطارات والمواني، ومنافذ الحجر البيطري في ضوء إعلان الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب فيروس جدري القرود، إذ ذكر أنه في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود حالة تحت وضع طارئ يتطلب الاهتمام الدولي، لكنها قسّمت الدول أيضا إلى مجموعات الأولى التي لم تظهر فيها إصابات مؤكدة أو التي مر على تسجيل آخر حالة إيجابية بها 21 يوماً، وتلك هي المجموعة الأولى.

الإجراءات المطلوبة من دول المجموعة الأولى

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، وتقدمة الإعلامية لميس الحديدي، أن مصر من دول المجموعة الأولى وبالتالي نتعامل مع إجراءات المجموعة الأولى، موضحًا أن الإجراءات المطلوبة من دول المجموعة الأولى هي رفع الوعي وتدريب الكوادر الطبية على التشخيص والاشتباه والاحالة، وزيارة مستوى الترصد وتوافر الوسائل التشخيصية.

يتوافر لدينا الدليل الاسترشادي والكواشف الطبية المعملية والأدوية

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ مصر بدأت منذ شهرين منذ رصد الحالات الأولى في العالم، وقبل تصنيف الصحة العالمية للمرض كحالة طوارئ في اتباع الإجراءات السابقة التي أعلنتها الصحة العالمية للمجموعة الأولى من الدول، إذ يتوافر لدينا الدليل الاسترشادي والكواشف الطبية المعملية والأدوية، والقدرة التشخيصية في مستشفيات الحميات في تشخيص الإصابات في حال الاشتباه.