هل جدري القرود مميت؟.. استشاري مناعة يكشف كافة تفاصيل المرض

أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس جدري القرود، طارئة صحية، تزامنًا مع ارتفاع الإصابات المتعلقة بالفيروس في عدد من الدول على مستوى العالم، الأمر الذي دعا المواطنين الى البحث عن تداعيات الإصابة بالمرض وهل هو مميت على محرك البحث العالمي جوجل.

بدوره قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ فيروس جدري القرود ليس مميتا، وهو مرض ينتقل عن طريق التلاصق لمدة طويلة مع شخص مصاب بالفيروس، كما أنه غير معدي إلا بعد ظهور الطفح الجلدي على عدة مناطق بالجسم.

وتابع «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدري القرود غير قاتل بل له مضاعفات خاصة على الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وعلاجاته متوافره والمقصود هنا علاج الأعراض.

هل جدري القرود مميت؟

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك فرقًا بين فيروس كورونا وجدري القرود، ونطمئن المواطنين أن فيروس جدري القرود لن يتحول الى جائحة كفيروس كورونا وهناك اختلاف كبير بينهما، لافتا إلى أن من بين أعراض جدري القرود، تورم الغدد الليمفاوية، وظهور طفح جلدي بعد العدوى لمدة تصل إلى 6 أو 7 أيام وبعد هذه المدة يكون الفيروس معدي.

طرق انتقال فيروس جدري المميت

وعن طرق الوقاية، أكد أن عدم التلاصق أو المعاملة المباشرة مع الشخص المصاب من الأمور المفضلة لتجنب الإصابة بفيروس جدري القرود، وتطهير الأيدي بعد ملامسة الأسطح الخارجية، وطهي الأطعمة بشكل جيد وعدم التعامل مع الحيوانات غير المعروفة أو الأليفة، وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس جدري القرود، قال إن تلك الفئة تتمثل في السيدات الحوامل والأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خلو مصر من جدري القرود حتى الآن، وجميع المستشفيات مستعدة وهناك فريق من الطب الوقائي يتابع الموقف العالمي لفيروس جدري القرود لحظة بلحظة.