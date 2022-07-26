أبرز 6 أماكن لتعليم اللغة الإنجليزية.. اعرف المستويات والأسعار

مع بدء الإجازة الصيفية يسعى كثيرمن الطلاب في استغلال أوقاتهم لتحسين مهارة اللغة الإنجليزية، إذ إنّ إجادة اللغة يزيد من فرص عمل الطلاب في المستقبل وزيادة قدرتهم على التواصل بشكل أفضل مع أخبار العالم والالتحاق بجامعات عالمية.

واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، تستعرض أفضل أماكن تعليم اللغة الإنجليزية والأسعار كما يلي:

Berlitz

يتكون كورس بيرلتز من 10مستويات، أول مستويين للمبتدئين، وتبلغ قيمة المستوى الواحد 650 جنيهًا، إضافة إلى رسوم اختبار تحديد المستوى بقيمة 100 جنيه؛ ويوجد للمركز فروع في «المعادى وعين شمس».

المركز الثقافي الروسي

يشمل المركز الثقافي الروسي 12 مستوى بسعر 750 جنيهًا للمستوى الواحد، تبدأ بعمل اختبار بسعر 50 جنيهًا، ويوجد المركز في الدقى أمام سينما التحرير.

فور ليفل وان

يشمل فور ليفل وان 11 مستوى تنقسم مستويين لتعليم الأساسيات، و6 مستويات أساسي و3 مستويات لتنمية مهارة المحادثة، ويوجد امتحان لتحديد المستوى، ويصل سعرالأربعة مستويات إلى 1800 في الفترة الصباحية، و2000 جنيه كفترة مسائية؛ ويوفر المركز أماكن للتدريب في مختلف محافظات مصر.

Amideast

يشمل كورس اميديس 16 مستوى، ويوفر المركز عروضًا لنهاية شهر 8 حتى بلغ قيمة المستوى الواحد 1850 جنيهًا، وتبلغ رسوم اختبار تحديد المستوى 200 جنيه، بالإضافة إلى كتاب يحمل منهج الكورس كاملا؛ ويتواجد المركز في الدقي.

الجامعة الأمريكية

يحتوى كورس الجامعة على 16 مستوى، حيث إن المستوى الأول يأتي بسعر 1200 للمصريين، و1500 لغير المصريين، ويبدأ بعمل اختبار تحديد للمستوى بسعر 200 جنيه، في التجمع الخامس وميدان التحرير في وسط البلد.

جامعة هارفست البريطانية

تقدم جامعة هارفست 16 مستوى بالإضافة إلى الكتب التي تشمل منهج الكورس بقيمة 3200 جنيه، ويوجد بها دورات أون لاين لتعزيز اللغة، وتتنوع أماكن فروع المركز«الدقي – مدينة نصر- المعادي – الشيخ زايد – الهرم – مصر الجديدة – شبرا».