تنظيم أول دورة تدريبية مجانية في اللغة الإنجليزية لأمهات الطلاب بمطروح

أعلنت رحاب الطاهر، مدير المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة مرسى مطروح، عن تنظيم أول دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية لأمهات الطلاب بالمجان، في إطار الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين وأوليات الأمور للطلبة والطالبات لتقويتهم وتعليمهم لغة تساعدهم على تمكنهم من متابعة الدروس لأبنائهم في المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

معمل لغات المركز الاستكشافي

وأكدت مدير المركز الاستكشافي، اليوم، في تصريح لـ«الوطن»، أن المركز يوجد به معمل لغات مجهز على أعلى مستوى ويجري من خلاله تقديم الدروات التدريبية للطلاب الراغبين في مختلف المستويات.

وذكرت مدير المركز الاستكشافي أن دورة اللغة الإنجليزية المقدمة للأمهات بدأت بالفعل ووصلت حاليا إلى المستوى الثالث (level 3)، وينطلق يوم الخميس الموافق 28 يوليو في تمام الساعة العاشرة صباحا.

دعم وتنمية المواهب

ولفتت أن جميع الدورات والورش التي يجرى تنظيمها داخل المركز الاستكشافي بالمجان، دون تحصيل أية رسوم، ويسعى المركز دائما للارتقاء بالمستوى العام في اللغات والحاسب الآلي للطلبة، موضحة «بدأنا نهتم بأولياء الأمور مما يصب في مصلحة الطلاب ويساهم في رفع مستواهم التعليمي».

وتابعت مدير المركز أنه يجري الاهتمام بالمواهب في التكنولوجيا والعمل على تنمية مهاراتهم وتبني أفكارهم وتنميتها ودعم جميع المتفوقين والمبتكرين في العلوم والتكنولوجيا المختلفة، وتدريبهم ورفع مستواهم لخلق جيل قادر على الابتكار والتفكير خارج الصندوق.