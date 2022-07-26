وفد مصري يواصل المشاركة بجلسات المنتدى العالمي لتنمية الشباب في الصين

يواصل وفد وزارة الشباب والرياضة الموفد للصين مشاركته في جلسات المنتدى العالمي لتنمية الشباب الذي تنظمه الحكومة الصينية واتحاد شباب عموم الصين افتراضيا وحضوريا في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، واُفتتحت فعالياته يوم 21 يوليو 2022 بالتعاون مع منظات الأمم المتحده «اليونسكو، برنامج الامم المتحده الانمائي، منظمة العمل الدولية، صندوق الامم المتحده للسكان»، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

الاقتصاد الرقمي

وجاءت آخر جلسات المنتدى بعنوان «الاقتصاد الرقمي»، بتنظيم China Youth Daily، بالتعاون مع مكتب الترويج الوطني KAB وبدعم من مؤسسة GF Securities Social Charity Foundation.

وركزت الجلسة على المجالات الرئيسية للتقدم والنمو ومنها الاقتصاد الرقمي، باعتبار الاقتصاد الرقمي والإدماج الرقمي أساسيين للنمو الاقتصادي الشامل والعدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.

وطالب المشاركين في الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشباب العالمي لاقتناص الفرص التي يطرحها الاقتصاد الرقمي بشكل مشترك، وكيفية إزالة الفجوة الرقمية وكيف يمكن للاقتصاد الرقمي أن يساعد في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

كما ركزت الجلسة على حماية وإدارة الاقتصاد الرقمي حول العالم في كل الظروف المختلفة، والدعوة للتعاون بين الأطراف المختلفة لتحديد المشكلات التي تواجه الاقتصاد الرقمي وتحديد الحلول وأليات تنفيذها.

معالجة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي

وأشاد المشاركون في المنتدى بالجهود التي تبذلها الصين لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، موضحين أهم المجالات التي أحرزت فيها الصين تقدما بعد نجاح تجربة الاقتصاد الرقمي في الصين، كمجال الصحة الرقمية.

ويضم وفد جمهورية مصر العربية المشارك من خلال وزراة الشباب والرياضة كل من «شريهان القماش، عبد الرحمن الحديدي، سمر البحيري، أحمد سويلم»، بالتنسيق مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، إدارة العلاقات الخارجية - قسم التعاون مع الصين، بوزارة الشباب والرياضة .

وتحدث خلال الجلسة كل من «ونج جانجبج»، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين، و«بيات ترانكمان»، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصين، و«فو چينبانج»، نائب رئيس اتحاد شباب عموم الصين، و«ماتس جرانريارد»، مدير عام GSMA، وايما سيوفيلوس، نائب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ناميبيا، هيمادريش سوان، رئيس اتحاد القادة الشباب بالهند، لي تيانتيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة DXY بالصين، نيال اوهيجينيس، كبير الاقتصاديين في وحدة تحليل التوظيف بمنظمة العمل الدولية وأستاذ الاقتصاد بجامعة ساليرنو ديفيد شابولوكو، مؤسس الفن من أجل المناخ زامبيا، سفير اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وانج يونتاو، نائب رئيس المهندسين، معهد الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، المعهد الصيني لبحوث المعلومات والاتصالات.