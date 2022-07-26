المصايف تنعش الطلب على «أم الخلول».. وتاجر: الكيلو بـ120 جنيهًا

شهدت مبيعات «أم الخلول» ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، وسط طلب مرتفع من قبل التجار في المصايف المختلفة، وبلغ سعر الكيلو الإنجليزي 10 جنيهات، في حين بلغ سعر الكيلو البلدي 120 جنيهاً.

ارتفاع المبيعات في المصايف

محمد حسام، أحد تجار أصداف ومحار «أم الخلول»، بمصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن المبيعات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، بدعم من الطلب المرتفع على هذه المأكولات البحرية، في مصايف مجاورة مثل رأس البر ودمياط الجديدة وبلطيم وغيرها.

كيلو «البلدي» بـ120 جنيهًا

وأضاف «حسام» أن سعر الكيلو الجُملة من أم الخلول البلدي، 120 جنيهًا، على أن تكون أقل كمية مُباعة بهذا السعر 25 – 30 كيلو جرامًا، بينما يبلغ سعر الجُملة من أم الخلول الإنجليزي، 10 جنيهات للكيلوجرام الواحد، على أن تكون أقل كمية مباعة 50 كيلو جرامًا، لافتاً إلى أن السعر في كلا النوعين يرتفع في حال التجزئة، ليصبح في النوع الأول 150 جنيهًا للكيلو والثاني بـ18 - 20 جنيهاً.

ارتفاع درجات الحرارة يفسد أم الخلول

وأشار تاجر أم الخلول، إلى أنّ عمليات صيد أم الخلول هذه الأيام، تتم بناءً على حالة الطلب من عدمه، وأن الصيادين يقومون بالصيد في حال وجود طلبيات محددة، تجنبًا للتخزين في درجات الحرارة المرتفعة هذه الأيام، والتي تُفسد أم الخلول، ما لم يتم تبريدها بمبردات ثلجية.

وأوضح أن عملية تمليح أم الخلول، تبدأ قبل مباشرة عملية البيع من الصيادين إلى تجار الجملة والتجزئة على حدٍ سواء، خاصة أن عملية التمليح تساعد على حفظ هذه الأصداف البحرية من التلف، فضلاً عن منحها مذاقاً طيباً لدى المستهلكين، ممن يقبلون على الشراء عادةً خلال وجودهم في المصايف، ولأسباب تتعلق بفائدتها الصحية.