الغرف التجارية: 3.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية في مصر

قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الغربية التجارية، إن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة جيدة، ولديها فرص كبيرة في غزو السوق الهندي، وأن الصادرات المصرية مرشحة بقوة لدخول الأسواق الهندية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال حضور وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال، وأعضاء اتحاد الغرف التجارية والصناعة الهندية، وبمشاركة من جاناباتى الرئيس المشارك للمجلس الإفريقي لاتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي ورئيس شركة تريجين تكنولوجي وجايارامان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندي.

3.5 مليار دولار حجم الاستثمارات الهندية

أوضح الكموني، أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر 3.5 مليار دولار أمريكي، وأن الشركات الهندية تعمل في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية، وتتركز أهم الاستثمارات المصرية في الهند في مشروع شركة السويدي إلكتروميتر الهند لتصنيع العدادات، ومشروع مصنع شركة كابسي للبويات.

1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري

وأشار رئيس غرفة الغربية التجارية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، سجل 1.7 مليار دولار العام الماضي، وأن حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر يبلغ حوالى 3.5 مليار دولار.

ولفت النظر إلى أن السوق المصري، به فرص واعدة للاستثمارات الهندية، خاصة في ظل توفير مناخ اقتصاد جاذب للمستثمر الأجنبي، فضلًا عن قوة وعراقة العلاقة بين الهند ومصر، التي ستكون داعمًا وحافزًا كبيرًا للمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لزيادة التبادل التجاري.